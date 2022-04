Für den Moment kann der DAX sein Niveau über 14.000 Punkten verteidigen. Überhaupt stehen die Börsen besser da, als es das Umfeld rechtfertigen würde. Noch klammern sich die Marktteilnehmer an die Zentralbanken, die ihnen all die Jahre mit billigem Geld geholfen und für eine Sicherheit ihrer Investitionen gesorgt haben. Doch diese Haltung bekam in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...