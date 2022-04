News von Trading-Treff.de Richtungsloser DAX-Start in den April: Gap an der 14000 dominieren das Chartbild. Es wurde verkleinert und die 14000 hat bisher gehalten. Das passierte mit der DAX-Range In der letzten Handelswoche vom März gab es bereits einen Rücklauf und damit ein Scheitern an den größeren Widerständen zu beobachten. Dabei brach der letzte Aufwärtstrend zum Monatswechsel, was wir hier vor einer Woche wie folgt darstellten: (Rückblick): ...

