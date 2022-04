Bielefeld (ots) -Die FDP in Nordrhein-Westfalen will die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung in der NRW-Landesverfassung verankern. Das sagte der FDP-Landesvorsitzende Joachim Stamp dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Montagsausgabe). Als Vorbild diene die Schweiz."Damit legen wir rechtlich fest, dass es uns damit ernst ist. Wir wollen die berufliche Bildung aufwerten, weil sie genauso viel wert ist wie die akademische. Es muss einfach möglich sein, auch mit einem mittleren Bildungsabschluss wieder eine verantwortungsvolle Tätigkeit in unserer Gesellschaft ausüben zu können", sagte Stamp.Pressekontakt:Westfalen-BlattAndreas SchnadwinkelPolitik-RedaktionPhone: +49 521 585-456Fax: +49 521 585-489Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66306/5193573