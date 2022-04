Nicht nur Fahrer:innen von Elektroautos, sondern auch alle, die einen E-Roller oder ein E-Motorrad besitzen, profitieren seit Anfang dieses Jahres von der sogenannten THG-Prämie. Dabei gibt es bis zu 400 Euro pro Jahr - einfach so. Und so profitiert man. Seit Anfang 2022 können Besitzer:innen eines Elektroautos per Quotenhandel eine Prämie von einigen Hundert Euro pro Jahr bekommen. Grundlage dafür ist die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote), die Mineralölunternehmen in den kommenden Jahren dazu zwingt, den durch ihre Treibstoffe verursachten CO2-Ausstoß deutlich zu senken. Halter:innen von Elektroautos können das von ihnen eingesparte CO2 ...

