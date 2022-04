Airbus steigert Auslieferungen weiter - Russland-Sanktionen halten Flieger fest

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat seine Auslieferungen im März nochmal deutlich gesteigert. Im abgelaufenen Monat hätten Kunden 63 Verkehrsflugzeuge entgegengenommen, teilte der Dax-Konzern am Freitagabend in Toulouse mit. In den ersten drei Monaten hat der Hersteller damit insgesamt 142 Maschinen physisch ausgeliefert. Für das Gesamtjahr hat sich Konzernchef Guillaume Faury die Auslieferung von etwa 720 Maschinen vorgenommen.

BVB weiter im Verletzungspech: Lange Pausen für Reyna und Hummels

DORTMUND - Borussia Dortmund bleibt auch im Saisonfinale nicht vom Verletzungspech verschont. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, ist die Spielzeit für Giovanni Reyna vorzeitig beendet. Darüber hinaus fällt auch Abwehrchef Mats Hummels für mehrere Wochen aus. Beide Profis waren beim 2:0 (1:0) am vergangenen Freitag in Stuttgart angeschlagen ausgewechselt worden.

Easyjet entschuldigt sich nach missglücktem Werbe-Tweet

LONDON - Nach einem missglückten und deswegen gelöschten Werbe-Tweet hat sich die Airline Easyjet offiziell entschuldigt. Die Fluggesellschaft hatte zuvor das Bild einer auf einem Unterarm eintätowierten Flugnummer mit dem Kommentar "Man vergisst nie seinen ersten Flug" getwittert und später wieder gelöscht, wie die "Times of Israel" am Freitag berichtete. Das Bild hatte dem Bericht zufolge Kritik ausgelöst, da Betrachter sich an den Holocaust erinnert fühlten, als Häftlingen in Konzentrationslagern Identifikationsnummern eintätowiert wurden.

Dortmund macht Spieler-Transfers auch von Haaland-Verbleib abhängig

STUTTGART - Der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl will neue Spielerverpflichtungen auch davon abhängig machen, ob Stürmer-Star Erling Haaland bei Borussia Dortmund bleibt oder den Fußball-Bundesligisten verlässt. Man müsse sich darauf vorbereiten, was passiere, sagte Kehl am Freitagabend vor dem Spiel beim VfB Stuttgart im Streamingdienst DAZN. "Wird Erling Haaland bleiben, wird Erling Haaland gehen? Welche Spieler werden uns verlassen?", erläuterte er.

Airbus kritisiert Bundesregierung für Kauf US-amerikanischer Kampfjets

BERLIN - Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat die Bundesregierung für den Kauf US-amerikanischer F-35-Kampfjets kritisiert. "Es ist ein bedauerliches Signal, wenn Aufträge der europäischen Verteidigung an nichteuropäische Unternehmen vergeben werden", sagte der Airbus-Vorstandsvorsitzende Guillaume Faury der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Diese strategischen Rüstungsinvestitionen sollten überwiegend europäischen Unternehmen zugutekommen, um die Autonomie Europas in seiner Verteidigungsfähigkeit zu stärken", mahnte Faury. Er ermutige die Regierung dazu, "langfristig zu denken und den Aufbau einer europäischen strategischen Autonomie zu fördern".

ESPN: Haaland sagt Manchester United wegen Wechsel ab



BERLIN - Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland soll nach einem Bericht des US-amerikanischen TV-Senders ESPN Manchester United bezüglich eines potenziellen Wechsels im Sommer abgesagt haben. Demnach sei die aktuelle Lage der Red Devils dem umworbenen norwegischen Fußball-Nationalspieler zu unsicher. Für den BVB-Angreifer Stürmer sei es von größter Bedeutung, in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen.

US-Jury spricht Ex-Goldman-Banker in Korruptionsaffäre schuldig

NEW YORK - Einem ehemaligen Banker des US-Finanzkonzerns Goldman Sachs droht nach einem Schuldspruch in der Korruptionsaffäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB eine lange Haftstrafe. Nach einem achtwöchigen Gerichtsprozess in Brooklyn sprach die Jury den 49-Jährigen am Freitag in allen Anklagepunkten schuldig. Verstöße gegen amerikanische Anti-Bestechungs- und -Geldwäsche-Gesetze könnten den früheren Manager der Bank nun bis zu 30 Jahre ins Gefängnis bringen. Laut Anklage soll er durch seine Rolle bei dem Skandal selbst über 35 Millionen Dollar (32 Mio Euro) ergaunert haben.

Swiss-Chef kündet teurere Tickets an



ZÜRICH - Die schweizerische Lufthansa -Tochter Swiss hat wegen des Ukraine-Kriegs mit massiv steigenden Spritpreisen zu kämpfen. Nun dürften in diesem Jahr deswegen die Ticketpreise steigen, wie Firmenchef Dieter Vranckx in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag" sagte.

Medienkonzern Axel Springer erweitert Vorstand



BERLIN - Der Medienkonzern Axel Springer erweitert seinen Vorstand von vier auf fünf Mitglieder. Neu in das Gremium kommen die Managerin Ulrike Handel (50) zum 1. Mai als Verantwortliche für das nationale Mediengeschäft mit den Marken "Bild" und "Welt" sowie Niddal Salah-Eldin (36) zum 1. Juli für den neuen Bereich "Talent & Culture", wie der Medienkonzern am Samstagabend in Berlin mitteilte. Salah-Eldin ist derzeit bei Springer in führender Funktion für die hauseigene Akademie, die die Ausbildung von Journalisten und Tech-Talenten verzahnt, zuständig und war zuvor von 2019 bis 2021 stellvertretende dpa-Chefredakteurin.

Datenanalyse: 'Nasim' kostet Versicherer 150 Millionen

KÖLN (dpa-AFX) - Der verspätete Wintersturm "Nasim" wird Deutschlands Versicherer nach einer ersten Schätzung 150 Millionen Euro kosten. Die versicherten Gesamtschäden durch Stürme in den vergangenen Monaten schätzte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Kölner Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) am Sonntag auf 2,2 Milliarden Euro, davon allein zwei Milliarden seit Jahresbeginn. "Wieder einmal zeigt sich: Milde Winter sind teure Sturmwinter", kommentierte Geschäftsführer Onnen Siems.



-Verdi ruft zum Streik für Tarifrechte bei Amazon in NRW auf -Molkereien: Milchprodukte werden noch teurer

-Tschechien hebt Maskenpflicht in Bus und Bahn auf

-Ferrero räumt Fehler nach Salmonellen-Fund ein - 'Zutiefst betrübt' -Weltraumtouristen erreichen die Internationale Raumstation ISS -Stromausfälle wegen Schnees im Nordwesten Bayerns

-Fitnessmesse Fibo lockte nach Corona-Pause Zehntausende an -Sommerreifen werden deutlich teurer

-TV-Quoten: Thriller-Serie 'Euer Ehren' im Ersten vorne -Ministerium: Impfstoff wird 'in nicht wenigen Fällen' vernichtet -Datenanalyse: 'Nasim' kostet Versicherer 150 Millionen -Pipeline soll LNG-Terminal in Wilhelmshaven an Erdgasnetz anbinden -Lieferengpässe: Pistenraupen-Hersteller Kässbohrer mit Kurzarbeit -Deutsche Nudelhersteller kämpfen mit hohen Kosten und erhöhen Preise -BVB bestreitet Benefizspiel gegen Dynamo Kiew

-Ostereier werden teurer - kein Engpass zu befürchten

-Kurz nach Einstieg bei Twitter fragt Elon Musk: Stirbt die Plattform? -Bauindustrie rechnet mit Kurzarbeit

-Umweltministerin bleibt bei Nein zu AKW-Laufzeitverlängerung -Volle Hotels zu Ostern auf Mallorca - Viele deutsche Gäste -Deutschland gibt schrittweise kleinen Teil der Rohölreserve frei -SPD-Vize Kutschaty für Staatsbeteiligung an Schlüsselindustrien -Klimaschützer blockieren Einkaufsstraßen im Zentrum von London°

