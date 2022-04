Durch die thematisierte vierte Impfdosis winken den Impfstoffherstellern nun wieder neue Bestellungen und Umsätze dadurch kehrt das Interesse der Börsianer zurück.BioNTech/Pfizer (US7170811035/US09075V1026) und auch Moderna (US60770K1079) haben in den USA bereits eine Zulassung für die vierte Impfdosis für alle Erwachsenen über 65 Jahren beantragt andere Industrieländer werden wohl in Kürze folgen. Dies im Zusammenhang mit weiteren Großbestellungen aus der Europäischen Union und weiterhin steigenden Fallzahlen in Europa sorgte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...