Amerikas führendes, am schnellsten wachsendes und an der NYSE American notiertes Uranbergbauunternehmen Uranium Energy Corp. startet Wyoming Hub and Spoke Plattform mit Einreichung des S-K 1300 Technical Report Summary.

Quelle: UEC

Diese Anmeldung stellt die größte gemeldete S-K 1300 Uranressource in den Vereinigten Staaten dar, die die erworbenen Vermögenswerte von Uranium One Americas, Inc. mit dem Reno Creek Projekt von UEC kombiniert. Die Aufbereitungsanlage Irigaray ist dabei die zentrale Drehscheibe für sieben Satellitenprojekte im Powder River Basin und Great Divide Basin, von denen vier, darunter Reno Creek, vollständig genehmigt sind. Die gesamten gemessenen und angezeigten Ressourcen der Anlagen belaufen sich auf 62 Millionen Pfund Uran. Die gesamten abgeleiteten Ressourcen, die für die Anlagen gemeldet wurden, belaufen sich auf 7,1 Millionen Pfund Uran. Zusätzlich besteht noch erhebliches Potenzial für eine Ressourcenerweiterung auf über 100.000 Acres und historischen Ressourcen in Wyoming, dem produktivsten In-Situ-Rückgewinnungsgebiet für Uran in der westlichen Hemisphäre. Diese beträchtlichen genehmigten Wyoming-Ressourcen in Verbindung mit unseren in Texas genehmigten Projekten versetzen UEC in die Lage, die Wiederbelebung der Uranproduktion in den USA anzuführen.

Die Untersuchungsergebnisse von weiteren 3 Bohrlöcher zur Erprobung der Zone Yellorex gibt Gold Terra bekannt. Dabei wurden in einem Bohrloch Gehalte von bis zu 6,41 Gramm Gold pro Tonne auf 26,50 Metern, einschließlich 14,15 Gramm Gold pro Tonne auf 5,50 Metern durchschnitten, während die Bohrungen auf dem Grundstück Con Mine fortgesetzt werden.

Quelle: Gold Terra

Die jüngsten Bohrungen in der Zone Yellorex wurden in Vorbereitung auf die aktualisierte Mineralressourcenschätzung bis Jahresende abgeschlossen, da der Kern aus Bohrloch 30 für metallurgische Tests verwendet werden wird. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird voraussichtlich weitere Unzen aus der Yellorex-Zone enthalten.

Quelle: Gold Terra

Calibre Minnig liefert Rekord-Gold Produktion von 51.900 Unzen im ersten Quartal einschließlich einer Teilperiode von Pan in Nevada. Durch die erfolgreiche Übernahme von Fiore Gold Anfang des Jahres konnten nun zum ersten Mal die Produktionszahlen der Betriebe in Nicaragua, fast 43.000 Unzen Gold, und aus Nevada, ca. 9.000 Unzen Gold, ins Quartalsergebnis einfließen. Damit ist das Unternehmen gut positioniert, um die konsolidierte Jahresprognose von 220.000 bis 235.000 Unzen zu erreichen. Zusätzlich stiegen die Mineralreserven in Nicaragua knapp 1 Million Unzen Gold mit einem Rekordgehalt von 4,62 Gramm Gold pro Tonne.

Quelle: Calibre Mining

Die angezeigten Ressourcen stiegen auf 1,8 Millionen Unzen Gold. Die derzeitigen Bohrergebnisse der Mine Pan in Nevada belegen die Erweiterung der Ressourcen und das Potenzial für höhere Gehalte. Dazu wurde ein 170.000 Meter umfassenden Bohrprogramm begonnen, einschließlich eines 85.000 Meter umfassenden Programms zur Entdeckung und Erschließung von Ressourcen in Nicaragua und eines 85.000 Meter umfassenden Programms zur Erweiterung und Umwandlung von Ressourcen in Nevada.

Denarius Metals meldet zusätzliche Bohrergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm auf seinem polymetallischen Projekt Lomero-Poyatos in Spanien, einschließlich 25,50 Meter mit 0,32% Kupfer, 0,65 % Blei, 1,42 % Zink, 43,07 Gramm Silber pro Tonne und 4,16 Gramm Gold pro Tonne. Diese zusätzlichen Validierungs- und Infill-Bohrungen bestätigen weiterhin die Gehalte und Mächtigkeiten der Abschnitte in ausgewählten Bohrungen früherer Bohrkampagnen, was das Vertrauen in das geologische Verständnis und die Datenvalidierung, die für die Mineralressourcenschätzung durchgeführt werden, erhöht.

Quelle: Denarius Metals

Bis dato hat Denarius 48 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 14.250 Meter niedergebracht, was 60 % des ursprünglichen Programms entspricht. Drei weitere Bohrungen sind am Laufen. Das laufende Bohrprogramm hat die Zuverlässigkeit der historischen Bohrergebnisse bestätigt und wird eine ordnungsgemäße 3D-Modellierung der Lagerstätte ermöglichen, um bis zum dritten Quartal dieses Jahres eine aktualisierte, NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung und eine Scoping-Studie zu erstellen.

Gold Royalty schließt erweiterte Lizenzfinanzierung mit Monarch Mining Corporation ab. Im Rahmen der Transaktion stellte Gold Royalty Monarch 4,5 Mio. CAD an zusätzlichen Lizenzgebühren zur Verfügung und erhöhte im Gegenzug den Umfang der bestehenden Lizenzgebühren des Unternehmens. Darüber hinaus stellte Gold Royalty Monarch eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 1 Mio. CAD zur Verfügung, indem es sich an der vermarkteten Privatplatzierung beteiligte.

