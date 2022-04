Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wenn das Wetter umschlägt, spüren das wetterfühlige Menschen oft am eigenen Leib. Es kann zu Müdigkeit, Kopfschmerz oder Kreislaufproblemen führen. Petra Terdenge weiß, wie man vorbeugen kann:Sprecherin: Die gute Nachricht vorneweg: Wir können einiges dafür tun, um gegen Wetterumschwünge gewappnet zu sein. Zum Beispiel, indem wir die Ausdauer stärken, sagt Karin Priehler von der Apotheken Umschau:O-Ton Karin Priehler 14 sec."Eine häufige Ursache für Wetterfühligkeit ist ein nicht ausreichend trainiertes Herz-Kreislauf-System. Man kann es stärken, indem man zum Beispiel regelmäßig die Ausdauer trainiert. Gut geeignet sind leichte Sportarten wie Radfahren, Schwimmen oder Wandern."Sprecherin: Außerdem hilft es, den Körper abzuhärten:O-Ton Karin Priehler 20 sec."Damit sich der Körper leichter an Temperatursprünge anpassen kann, sollte man das vegetative Nervensystem stärken. Es reguliert unter anderem den Blutdruck und die Körpertemperatur. Bewährt haben sich zum Beispiel Wechselduschen oder Anwendungen nach Kneipp. Bei Vorerkrankungen sollte man allerdings erst Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin halten."Sprecherin: Menschen, die auf das Wetter empfindlich reagieren, sollten sich viel im Freien aufhalten:O-Ton Karin Priehler 19 sec."Wetterfühlige sollten sich überwinden, bei jedem Wetter rauszugehen. Das hilft dem Körper dabei, sich schneller auf Temperaturschwankungen einzustellen. Dabei sollte man sich am besten so anziehen, dass einem angenehm kühl ist. Das sorgt dafür, dass der Körper seine normale Temperatur aufrecht erhalten kann und hilft dabei, Wetterfühligkeit vorzubeugen."Abmoderation: Stress oder unruhige Nächte wirken sich gerade bei Wetterfühligen negativ aus, schreibt die Apotheken Umschau. Umso wichtiger sind deshalb ein geregelter Tagesablauf und ausreichend Schlaf.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5193624