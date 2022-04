Vancouver, BC - 8. April 2022 - Makara Mining Corp. (CSE:MAKA) (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es mit CEO.CA Technologies Ltd. (der "Dienstleister" oder "CEO.CA") einen Werbedienstleistungsvertrag (der "Vertrag") abgeschlossen hat, um im Namen des Unternehmens Werbeaktivitäten durchführen zu lassen.

Gemäß den Bedingungen des Vertrags wird der Dienstleister für das Unternehmen über einen Zeitraum von sechs (6) Monaten (die "Laufzeit") ab etwa 20. April 2022 bestimmte digitale Marketingdienstleistungen (die "Dienstleistungen") erbringen. Die Laufzeit wird voraussichtlich etwa am 20. Oktober 2022 enden. Die Dienstleistungen umfassen Werbung auf Desktop- und Mobilgeräten, Design und Implementierung kundenspezifischer Bannerwerbung, fünf (5) Feature-Pressemitteilungen, ein (1) E-Mail-Sponsoring für das wöchentliche Chairman's Briefing von CEO.CA, ein PDAC-Interview und die Veröffentlichung auf CEO.CA und YouTube, monatliche Updates durch das Kundenbetreuungsteam von CEO.CA sowie einen persönlichen Account Manager, der dem Unternehmen Medienstrategien, kundenspezifische Inhalte und deren Verteilung nach Bedarf zur Verfügung stellt.

Gemäß den Bedingungen des Vertrags zahlt das Unternehmen dem Dienstleister für die Laufzeit 85.000 C$ zuzüglich der geltenden Steuern. Der persönliche Account Manager von CEO.CA, der die Dienstleistungen für das Unternehmen im Namen von CEO.CA erbringen soll, wird nach Abschluss des Vertrags ernannt. Weder der künftige Account Manager noch CEO.CA wurden in irgendeiner Weise vergütet, und es wurden im Zusammenhang mit dem Engagement des Dienstleisters keine Wertpapiere ausgegeben. Unabhängig davon hat CEO.CA im Rahmen der vom Unternehmen am 14. März 2022 bekanntgegebenen Privatplatzierung Einheiten des Unternehmens im Wert von 150.000 C$ gezeichnet. Die Privatplatzierung ist noch nicht abgeschlossen, und es ist nicht zu erwarten, dass an den Dienstleister weitere Wertpapiere des Unternehmens ausgegeben werden.

Über Makara Mining Corp.

Makara Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält die Konzessionsgebiete Rude Creek und Idaho Creek im Yukon in Option. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.makaramining.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Grant Hendrickson

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +1 604.372.3707

E-Mail: grant@makaramining.com



