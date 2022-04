DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIRECARD - Der 2020 zur Fahndung ausgeschriebene Ex-Wirecard Vorstand Jan Marsalek soll in einer besonders gesicherten Nachbarschaft in Moskau untergetaucht sein und möglicherweise bis heute dort leben. Dort steht er nach Bild-Informationen unter der Obhut des russischen Geheimdienstes FSB. 2021 habe der FSB dem Bundesnachrichtendienst (BND) ein Treffen und eine Befragung Marsaleks angeboten. Auch das genaue Versteck Marsaleks sei dem BND bekannt gewesen. Die BND-Zentrale habe eine entsprechende Frage der Moskauer Beamten zur Befragung aber ins Leere laufen lassen und nicht beantwortet. Das Bundeskanzleramt sei über das brisante Gesprächsangebot informiert gewesen, nicht jedoch die zuständigen bayerischen Ermittlungsbehörden. (Bild)

GORILLAS - Erst im September hat der Express-Lieferdienst Gorillas rund 860 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt. Nach Informationen aus Finanz- und Branchenkreisen sucht Gründer Kagan Sümer aber schon wieder Kapital. In einem Interview hatte er selbst das Ziel von 630 Millionen Euro für die nächste Runde genannt. Marktteilnehmer gehen jedoch davon aus, dass es am Ende eher 500 Millionen Euro sein werden. Erschwert werden könnte die Finanzierung, weil Wagniskapitalgeber derzeit zurückhaltend bei noch unprofitablen Geschäftsmodellen sind. Zudem läuft nicht alles rund bei Gorillas. (Handelsblatt)

EON - Der größte deutsche Energieversorger hat auch in der aktuellen Situation eine Verlängerung der Laufzeit seines Atomkraftwerks in Deutschland ausgeschlossen. "Es gibt keine Zukunft für die Kernenergie in Deutschland, Punkt", sagte Eon-Vorstandschef Leo Birnbaum. "Sie ist zu emotional. Es wird keinen Wandel in der Gesetzgebung und der Meinung geben." Eon betreibt in der Nähe von München einen der drei verbleibenden Atomstandorte des Landes. Das Kraftwerk Isar 2 soll bis Ende des Jahres vom Netz gehen. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2022 01:02 ET (05:02 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.