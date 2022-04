Redde Northgate Plc - Transaction in Own Shares

11 April 2022

Redde Northgate plc (LSE:REDD) announces that on 08 April 2022 it purchased the following number of its own shares to be held in treasury:

Class of shares : Ordinary shares of 50p ("shares") Number of shares purchased : 100,000 Weighted average purchase price paid : 406.7862 pence per share Highest purchase price paid : 408 pence per share Lowest purchase price paid : 405 pence per share

Following the above transaction, the Company's issued share capital consists of 246,091,423 ordinary shares of 50p each, of which 750,991 ordinary shares are held in treasury, and 1,000,000 preference shares of 50p each which do not carry any rights to vote. Therefore the total number of voting rights in the Company is 245,340,432, which may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018, the schedule below contains detailed information about the purchases made by Numis Securities Limited on behalf of the Company as part of the Company's buyback programme.

Schedule of Purchases - Individual Transactions (all of 08 April 2022)

Notes

This announcement is made in accordance with the requirements of Listing Rule 12.4.6.

Redde Northgate is the leading integrated mobility solutions platform providing services across the vehicle lifecycle. The Company offers integrated mobility solutions to businesses, fleet operators, insurers, OEMs and other customers across seven key areas: vehicle rental, vehicle data, accident management, vehicle repairs, fleet management, service and maintenance, vehicle ancillary services and vehicle sales.



The Company's core purpose is to keep its customers mobile, whether through meeting their regular mobility needs or by servicing and supporting them when unforeseen events occur. With its considerable scale and reach, Redde Northgate's mission is to offer a market-leading customer proposition and drive enhanced returns for shareholders by creating value through sustainable compounding growth. The Group aims to achieve this through the delivery of its strategic framework of Focus, Drive and Broaden.

Redde Northgate services its customers through a network and diversified fleet of over 120,000 owned and leased vehicles, supporting over 600,000 managed vehicles, with more than 170 workshop, body shop and rental locations across the UK, Ireland and Spain and a specialist team of over 6,000 automotive services professionals.

Further information please visit the Company's website:

