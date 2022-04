Dax-Anleger sollten in der neuen Handelswoche keine großen Kurssprünge auf der Oberseite erwarten. Im Gegenteil: Es kann volatil bleiben. Der Deutsche Aktienindex hängt nämlich in einer breiten Seitwärtsspanne fest. Auf einen Erholungsversuch kann jederzeit der nächste Abverkauf folgen. Es ist also Vorsicht geboten, zu viele Belastungsfaktoren stören derzeit den Börsenfrieden. Sowohl die wirtschaftlichen Auswirkungen des ...

