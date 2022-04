Nach dem Stabilisierungsversuch zum Wochenabschluss zeichnen sich im DAX am Montag wieder Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt etwa ein Prozent tiefer auf 14.148 Punkte. Damit tendiert er wieder in Richtung seines Vorwochentiefs bei 14.027 Punkten.Vor allem die Technologiewerte waren im US-Handel am Freitag unter Verkaufsdruck geraten. Im Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 wackelt nun auch die mittelfristige 50-Tage-Linie, nachdem er zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...