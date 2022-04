Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine schwache Handelswoche hinter sich. Unter dem Strich gab der DAX 1,1 Prozent ab. Das lag vor allem an den ersten vier Handelstagen. Am Freitag schloss der DAX deutlich höher und ging mit 14.283 Punkten ins Wochenende. Marktidee: K+S Die Aktie von K+S befindet sich seit Monaten im Rallyemodus. Am Freitag sprang das Papier nach einer positiven Analystenstudie auf ein neues Sieben-Jahreshoch. Aus technischer Sicht deutet sich wegen der überkauften Lage jetzt eine Konsolidierung an. Anleger sollten auf der Unterseite zunächst eine bestimmte Marke im Auge behalten.