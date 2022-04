DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 11-Apr-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 April 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 8 April 2022 it purchased a total of 380,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange 11Number of ordinary shares purchased 250,000 130,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.242 GBP1.038 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.224 GBP1.022 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.236261 GBP1.031211

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 711,396,823 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3939 1.234 XDUB 08:25:28 00058196681TRLO0 335 1.234 XDUB 08:25:28 00058196680TRLO0 3623 1.234 XDUB 08:25:28 00058196679TRLO0 605 1.228 XDUB 08:31:52 00058197015TRLO0 6095 1.228 XDUB 09:03:57 00058198184TRLO0 3 1.224 XDUB 09:18:14 00058198785TRLO0 2 1.224 XDUB 09:19:14 00058198811TRLO0 2826 1.224 XDUB 09:39:18 00058199518TRLO0 4894 1.224 XDUB 09:39:25 00058199521TRLO0 11686 1.236 XDUB 09:51:03 00058200058TRLO0 1750 1.236 XDUB 10:01:00 00058200634TRLO0 9372 1.230 XDUB 10:01:09 00058200660TRLO0 2238 1.240 XDUB 10:52:08 00058202530TRLO0 10528 1.240 XDUB 10:52:08 00058202531TRLO0 6671 1.240 XDUB 10:59:24 00058202756TRLO0 4902 1.238 XDUB 11:20:24 00058203538TRLO0 127 1.240 XDUB 11:34:56 00058204022TRLO0 217 1.240 XDUB 11:34:56 00058204021TRLO0 10353 1.240 XDUB 11:34:56 00058204020TRLO0 1768 1.236 XDUB 11:35:58 00058204066TRLO0 1073 1.236 XDUB 11:35:58 00058204065TRLO0 426 1.236 XDUB 11:35:58 00058204067TRLO0 17 1.238 XDUB 11:47:04 00058204428TRLO0 299 1.238 XDUB 12:22:04 00058205433TRLO0 5249 1.240 XDUB 12:32:20 00058205794TRLO0 10076 1.240 XDUB 12:32:20 00058205795TRLO0 1750 1.240 XDUB 12:32:20 00058205797TRLO0 6999 1.240 XDUB 12:32:20 00058205796TRLO0 6794 1.236 XDUB 12:32:21 00058205798TRLO0 5107 1.236 XDUB 12:55:06 00058206399TRLO0 443 1.236 XDUB 12:55:06 00058206398TRLO0 550 1.236 XDUB 13:02:06 00058206582TRLO0 1695 1.236 XDUB 13:02:26 00058206590TRLO0 1750 1.236 XDUB 13:02:26 00058206589TRLO0 2625 1.236 XDUB 13:05:56 00058206693TRLO0 81 1.236 XDUB 13:05:56 00058206692TRLO0 1051 1.236 XDUB 13:05:56 00058206691TRLO0 326 1.236 XDUB 13:19:56 00058207132TRLO0 2740 1.236 XDUB 13:19:56 00058207131TRLO0 2556 1.236 XDUB 13:25:56 00058207292TRLO0 790 1.236 XDUB 13:32:22 00058207485TRLO0 1750 1.236 XDUB 13:32:22 00058207484TRLO0 7401 1.234 XDUB 13:39:22 00058207753TRLO0 2642 1.230 XDUB 13:53:07 00058208383TRLO0 7438 1.230 XDUB 14:03:43 00058208882TRLO0 356 1.228 XDUB 14:10:56 00058209490TRLO0 2672 1.228 XDUB 14:10:56 00058209489TRLO0 589 1.228 XDUB 14:10:56 00058209488TRLO0 7164 1.230 XDUB 14:30:03 00058210716TRLO0 6621 1.226 XDUB 14:45:18 00058211975TRLO0 6663 1.232 XDUB 14:54:03 00058212498TRLO0 1440 1.232 XDUB 14:54:26 00058212535TRLO0 1 1.232 XDUB 14:54:26 00058212534TRLO0 2650 1.232 XDUB 14:54:26 00058212533TRLO0 3704 1.236 XDUB 15:28:32 00058214516TRLO0 4652 1.236 XDUB 15:28:32 00058214517TRLO0 5249 1.240 XDUB 15:29:19 00058214588TRLO0 2217 1.240 XDUB 15:29:19 00058214589TRLO0 1750 1.240 XDUB 15:29:19 00058214592TRLO0 6891 1.240 XDUB 15:29:19 00058214591TRLO0 71 1.242 XDUB 15:41:17 00058215255TRLO0 5038 1.242 XDUB 15:41:17 00058215256TRLO0 5554 1.242 XDUB 16:02:00 00058216745TRLO0 1495 1.242 XDUB 16:02:00 00058216744TRLO0 4043 1.242 XDUB 16:09:25 00058217321TRLO0 2235 1.242 XDUB 16:09:25 00058217320TRLO0 1995 1.242 XDUB 16:09:25 00058217326TRLO0 2419 1.242 XDUB 16:09:25 00058217325TRLO0 2459 1.242 XDUB 16:09:25 00058217324TRLO0 1726 1.242 XDUB 16:09:25 00058217323TRLO0 675 1.242 XDUB 16:09:25 00058217322TRLO0 6360 1.240 XDUB 16:09:26 00058217327TRLO0 913 1.240 XDUB 16:09:26 00058217328TRLO0 1688 1.242 XDUB 16:19:12 00058217964TRLO0 1355 1.242 XDUB 16:20:52 00058218089TRLO0 1088 1.242 XDUB 16:22:32 00058218258TRLO0 105 1.242 XDUB 16:24:12 00058218372TRLO0 3563 1.242 XDUB 16:24:47 00058218415TRLO0 536 1.242 XDUB 16:24:47 00058218414TRLO0 336 1.242 XDUB 16:24:47 00058218413TRLO0 165 1.242 XDUB 16:24:47 00058218412TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2961 102.60 XLON 08:27:29 00058196776TRLO0 3000 102.40 XLON 08:29:36 00058196903TRLO0 2000 102.20 XLON 08:29:52 00058196913TRLO0 1808 102.20 XLON 09:39:25 00058199522TRLO0 3109 102.60 XLON 10:01:00 00058200633TRLO0 900 102.40 XLON 10:09:34 00058201059TRLO0 1800 102.40 XLON 10:09:34 00058201060TRLO0 616 102.40 XLON 10:09:34 00058201061TRLO0 3344 103.20 XLON 10:50:52 00058202488TRLO0 2865 103.20 XLON 10:50:52 00058202489TRLO0 3363 103.00 XLON 11:20:03 00058203524TRLO0 2421 103.20 XLON 11:35:08 00058204037TRLO0 824 103.20 XLON 11:35:08 00058204038TRLO0 2000 103.20 XLON 11:35:58 00058204068TRLO0 1456 103.40 XLON 12:10:03 00058205049TRLO0 1523 103.40 XLON 12:28:03 00058205633TRLO0 1072 103.40 XLON 12:28:03 00058205634TRLO0 2121 103.40 XLON 12:30:04 00058205721TRLO0 3381 102.80 XLON 13:42:07 00058207942TRLO0 292 102.60 XLON 13:42:07 00058207943TRLO0 58 102.60 XLON 13:42:07 00058207944TRLO0 1237 102.40 XLON 14:20:25 00058210216TRLO0 2373 102.40 XLON 14:30:03 00058210714TRLO0 2865 102.40 XLON 14:30:03 00058210715TRLO0 800 102.40 XLON 14:30:03 00058210717TRLO0 1600 102.40 XLON 14:30:03 00058210718TRLO0 396 102.40 XLON 14:30:03 00058210719TRLO0 72 102.40 XLON 14:30:23 00058210818TRLO0 402 102.40 XLON 14:30:23 00058210819TRLO0 2714 102.40 XLON 14:30:23 00058210820TRLO0 34 102.40 XLON 14:30:23 00058210821TRLO0 900 102.40 XLON 14:30:23 00058210822TRLO0 1800 102.40 XLON 14:30:23 00058210823TRLO0 170 102.40 XLON 14:30:23 00058210824TRLO0 103 102.40 XLON 14:30:23 00058210825TRLO0 20 102.40 XLON 14:30:23 00058210826TRLO0 7711 102.60 XLON 14:47:46 00058212112TRLO0 460 102.60 XLON 14:48:12 00058212136TRLO0 349 103.00 XLON 14:51:58 00058212351TRLO0 2425 103.00 XLON 14:54:03 00058212496TRLO0 4491 103.00 XLON 14:54:03 00058212497TRLO0 2000 103.00 XLON 14:54:03 00058212499TRLO0 800 103.00 XLON 14:57:32 00058212732TRLO0 800 103.00 XLON 14:57:32 00058212733TRLO0 800 103.00 XLON 14:57:32 00058212734TRLO0 609 103.00 XLON 14:57:32 00058212735TRLO0 2000 103.00 XLON 14:57:32 00058212736TRLO0 2416 103.40 XLON 15:28:03 00058214497TRLO0 4897 103.40 XLON 15:28:03 00058214498TRLO0 693 103.60 XLON 15:29:19 00058214590TRLO0 900 103.60 XLON 15:29:20 00058214593TRLO0 1675 103.60 XLON 15:29:20 00058214594TRLO0 2000 103.60 XLON 15:29:26 00058214600TRLO0 2000 103.60 XLON 15:29:41 00058214604TRLO0 2334 103.60 XLON 15:29:41 00058214605TRLO0 458 103.80 XLON 15:53:03 00058216229TRLO0 446 103.80 XLON 15:53:52 00058216279TRLO0 87 103.80 XLON 16:02:00 00058216741TRLO0 5569 103.80 XLON 16:02:00 00058216742TRLO0 3280 103.80 XLON 16:02:00 00058216743TRLO0 359 103.80 XLON 16:02:00 00058216746TRLO0 2585 103.80 XLON 16:02:34 00058216818TRLO0 2950 103.80 XLON 16:09:18 00058217305TRLO0 669 103.80 XLON 16:09:18 00058217306TRLO0 999 103.80 XLON 16:09:23 00058217312TRLO0 900 103.80 XLON 16:09:23 00058217313TRLO0 432 103.80 XLON 16:09:23 00058217314TRLO0 468 103.80 XLON 16:09:23 00058217315TRLO0 900 103.80 XLON 16:09:23 00058217316TRLO0 900 103.80 XLON 16:09:23 00058217317TRLO0 992 103.80 XLON 16:09:23 00058217318TRLO0 671 103.60 XLON 16:24:48 00058218416TRLO0 900 103.60 XLON 16:24:48 00058218417TRLO0 900 103.60 XLON 16:24:48 00058218418TRLO0 523 103.60 XLON 16:24:48 00058218419TRLO0 277 103.60 XLON 16:24:48 00058218420TRLO0 800 103.60 XLON 16:24:48 00058218421TRLO0 800 103.60 XLON 16:24:48 00058218422TRLO0 708 103.60 XLON 16:24:48 00058218423TRLO0 800 103.60 XLON 16:24:48 00058218424TRLO0 92 103.60 XLON 16:24:48 00058218425TRLO0 2509 103.60 XLON 16:24:48 00058218426TRLO0 3266 103.60 XLON 16:24:48 00058218427TRLO0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 154652 EQS News ID: 1324539 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1324539&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)