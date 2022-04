The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.04.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.04.2022ISIN NamePTPTCYOM0008 PORT.TEL.INTL 12/16DE000BLB03H7 BAY.LDSBK.OPF.XS1218446059 NED.WATERSCH. 15/22 REGSDE000HLB4LZ1 LB.HESS.-THR. 0513B/022DE000DK0E3K6 DEKA GM ANL 15/22USU09513HU68 BMW US CAP 19/22 FLR REGSUSU09513HT95 BMW US CAP 19/22 REGSDE000DK0WR68 DEKA NK FESTZINS 20/22XS1218287230 CS GRP FD.(GG) FLR 15/22US4581X0CN60 INTER-AMER.DEV.BK 15/22NZLGFDT010C8 NZ LGFA 19/22DE000LB1DV74 LBBW GM-FLOATER 17/22DE000HSH3WW4 HCOB IS 12/22AT0000A1GF35 ERSTE GP BNK 15-22MTN1457