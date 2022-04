Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Situation an den Aktienmärkten hat sich im Vergleich zu den Vorwochen nicht geändert. Der Krieg in der Ukraine bleibt der dominierende Faktor. Der DAX droht heute mit Verlusten zu eröffnen. Die Vorgaben aus Übersee sind schwach. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Euro, Airbus, Lufthansa, Bayer, K+S, RWE, Carrefour und Diageo. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.