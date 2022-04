Faktisch hat die Fed den Märkten nun wiederholt klar gemacht: die Vermögenspreise müssen sinken, weil nur so die massive Inflation bekämpft werden kann. Bill Dudley, Ex-Chef der New Yorker Fed, hat es am Deutlichsten ausgesprochen: die Märkte sollten "kooperieren", was übersetzt bedeutet: ihr sollt und werdet Geld verlieren, weil die Preise für Aktien und Immobilien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...