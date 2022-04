DJ PRESSEMITTEILUNG/Spatenstich: Vivax Net baut Glasfasernetz in Nordheim

(Dies ist eine Presseinformation der tktVivax GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.)

Mit dem ersten Spatenstich zum neuen Glasfasernetz in Nordheim geht nun ein weiteres Teilprojekt im Rahmen des flächendeckenden Glasfaserausbaus in der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken an den Start. Den Zuschlag für den Bau und die Hausanschlüsse im ersten Bauabschnitt hat die Vivax Net GmbH von der Deutsche Giganetz GmbH erhalten. Insgesamt werden in den nächsten neun Monaten in Nordheim über eine Trassenlänge von 40 Kilometern 2.500 Einfamilienhäuser sowie weitere 4.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten an das neue Netz angeschlossen. Das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Giganetz GmbH (DGN) setzt das Projekt in Nordheim eigenwirtschaftlich und ohne den Einsatz öffentlicher Fördermittel um.

Der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes in der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken wird zentral über ein eigenes Gigabit-Kompetenzzentrum der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH koordiniert und gesteuert. Insgesamt werden in der Region knapp 60 Kommunen flächendeckend mit Glasfaser erschlossen. Über das Gigabit-Kompetenzzentrum, welches von der Vivax Consulting GmbH unterstützt wird, können die Kommunen direkt auf die Breitbandexpertise der Spezialisten der tktVivax Group zugreifen, die rechtlich abgesicherten Musterverträge nutzen und die jeweiligen Projekte durch einheitliche Genehmigungs-, Abstimmungs- und Bau-Prozesse schneller und einfacher abwickeln. Gleichzeitig stellt das Gigabit-Kompetenzzentrum gegenüber den Telekommunikationsanbietern Qualitätsstandards sowohl in technischer als auch in rechtlicher Hinsicht sicher.

Kontaktdaten:

tktVivax GmbH - Dirk Fieml

Fasanenstr. 33 - 10719 Berlin

Tel: +49 30 235 919 200

d.fieml@tkt-vivax.de

www.tkt-vivax.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH

Magirusstraße 33 - 89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-29

upa@press-n-relations.de

https://press-n-relations.com

Die tktVivax Group mit Sitz in Berlin und Niederlassungen in Stuttgart, Köln und Hamburg unterstützt ihre Kunden als ganzheitlicher Umsetzungsbegleiter für den Glasfaserausbau. Mit rund 150 Beschäftigten in den Gruppenunternehmen deckt tktVivax den kompletten Prozess bei der Planung und Umsetzung von Glasfaserprojekten ab. Die Palette der Leistungen reicht von der Strategiefindung, Business-Analyse und Fördermittelberatung über die Planung und den Bau von Glasfaserinfrastrukturen bis hin zum Vertrieb von Telekommunikations-Produkten und dem Betrieb von Telekommunikationsnetzen. Dazu kommen eigene IT-Lösungen wie etwa das Netz- und Betriebsmanagementsystem DICILINA. Unter dem Dach der tktVivax Group sind die Unternehmen Vivax Consulting, Vivax Engineering, Vivax Solution, Vivax Net, Cogento sowie demnächst eine Landesbreitbandgesellschaft angesiedelt. Zielgruppe für Produkte und Dienstleistungen sind sowohl Stadtwerke, Netzbetreiber als auch Kommunalverwaltungen und Landkreise.

Dies ist eine Presseinformation der tktVivax GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2022 03:35 ET (07:35 GMT)