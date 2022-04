Am Sonntag hat BYD den Verkauf neuer Varianten seiner Flaggschiff-Limousine Han gestartet. Den Han bietet der chinesische Elektrofahrzeug- und Batterieproduzent seit Juli 2020 an und seitdem hat er sich zu einem beliebten Modell entwickelt. Auch die neuen Varianten scheinen bei einem Blick auf die Bestellungen sehr gut anzukommen.Der Verkauf der vier neuen Han-Varianten startete offiziell am Sonntagnachmittag und nur sechs Stunden später vermeldete BYD schon 48.136 Bestellungen. Zwei der Varianten ...

