Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone gibt es zwar erhebliche Verunsicherung bezüglich der weiteren konjunkturellen Perspektiven, gleichzeitig ziehen aber Inflationsraten und Inflationserwartungen weiter an, so die Analysten der Helaba.Daher stehe die Europäische Zentralbank unter erheblichem Druck schneller zu agieren. Das Protokoll der Märzsitzung habe am Donnerstag der letzten Woche die Fantasie auf eine deutlich beschleunigte Gangart befeuert. Die Hauptakteure im EZB-Rat, Präsidentin Lagarde und Chefvolkswirt Lane, hätten sich bislang zögerlich gezeigt und versucht, die Inflationsprobleme eher auf Sonderfaktoren zu schieben. Die in dieser Woche anstehende Ratssitzung der EZB werde vor diesem Hintergrund mit Spannung erwartet. Welches Lager, Falken oder Tauben, setze sich durch? ...

