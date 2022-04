Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Unsicherheit an den Finanzmärkten hält auch in dieser Woche an, so die Analysten der Helaba.Neben dem fortdauernden Ukraine-Krieg spiele auch die Präsidentschaftswahl in Frankreich eine Rolle. Amtsinhaber Macron liege zwar in Umfragen vor Le Pen, er könne sich eines Sieges bei der Stichwahl in zwei Wochen aber noch nicht sicher sein. Sorgen vor einer Niederlage könnten den Euro tendenziell belasten, der schon wegen der forcierten US-Zinserwartungen unter Druck gekommen sei. Der Realrenditevorteil der USA sei in den letzten Tagen größer geworden, was dem Greenback zugutekomme. ...

