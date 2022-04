BYD plant eine neue Produktionsstätte für seine Blade-Batterien in Taizhou in der chinesischen Provinz Zhejiang. Dort sollen auf einer Fläche von rund einer Million Quadratmetern Produktionskapazitäten für 22 GWh jährlich entstehen. Die neue Fabrik soll in der ersten Jahreshälfte 2023 die Produktion ihrer ersten Fertigungslinie beginnen. Der Bau des gesamten Projekts wird voraussichtlich bis Ende ...

