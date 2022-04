Scania will zusammen mit Cummins 20 Brennstoffzellen-Lkw für das Konsortium HyTrucks bauen. Diese werden auf der Batterie-elektrischen Fahrzeugplattform von Scania aufbauen und Brennstoffzellensysteme sowie Lösungen für Wasserstoffbetankung und -speicherung von Cummins nutzen. Die 20 H2-Lkw sollen im Jahr 2024 an HyTrucks geliefert werden. Nähere Informationen zu den Fahrzeugen macht Scania in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...