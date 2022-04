Den anstrengenden Weg aus und ins Bett können sich Gamer:innen dank der neuesten Erfindung eines japanischen Herstellers künftig sparen: Das Gaming-Bett spart wertvolle Minuten und sorgt dafür, dass ihr allzeit zum Zocken bereit seid. Das Gaming-Bett des japanischen Unternehmens Bauhütte erinnert stark an ein Pflegebett - in einer etwas eleganteren, abgespeckteren und günstigeren Form. Das Bett findet unter dem dazugehörigen Tastaturtisch Platz und lässt sich via Knopfdruck von der liegenden in die sitzende Position bringen - oder natürlich andersherum. Getreu dem Motto: Nach dem Zocken ist vor dem Zocken! Wem dabei nämlich ...

