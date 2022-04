MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Er sei bislang schon davon ausgegangen, dass das erste Quartal des Chemikalienhändlers besser als allgemein erwarten verlaufen sein dürfte, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Aktuelle Daten signalisierten nun, dass die Markterwartungen noch deutlicher übertroffen werden können als bislang von ihm gedacht. Der Experte setzt Brenntag auf die "Baader Helvea Top Picks"-Liste./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 07:21 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



