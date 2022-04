Linz (www.anleihencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine hat die Inflationskarten neu gemischt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Davor sei das Gänge Blatt eine Inflation gewesen, getrieben von Lieferengpässen und Nachholeffekten. Die Inflation sei als vorübergehende beschrieben worden. Der Krieg sorge nun für hohe Rohstoffpreise und einer Neuausrichtung globaler Handelsbeziehungen. Speziell Länder in Osteuropa seien hart betroffen. ...

