Zürich (www.anleihencheck.de) - Während sich in Europa das Leben mittlerweile weitgehend wie vor der Pandemie abspielt, kämpft Asien zum Teil mit harten Maßnahmen weiter gegen Covid-19, so Thomas Fischli Rutz, Head Corporate Bonds Emerging Markets bei Fisch Asset Management.In der chinesischen Finanzmetropole Shanghai würden sich derzeit beispielsweise rund 26 Millionen Menschen im Lockdown befinden. Diese drastische Vorgehensweise überschatte allerdings eine Entwicklung hin zur - wenn auch langsam voranschreitenden - Öffnung im restlichen Südostasien. So empfange zum Beispiel Thailand seit Anfang Februar wieder quarantänefrei ausländische Touristen per Flugzeug. Die Grenzübergänge zu den Nachbarländern sollten nach über zwei Jahren am 1. Juli wieder geöffnet werden. ...

