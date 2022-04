PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ("GoTo Group" oder das "Unternehmen"), das größte digitale Ökosystem in Indonesien, meldete heute, dass seine Aktien am Main Board der indonesischen Börse (IDX) notiert sind und unter dem Aktiencode GOTO gehandelt werden. Der Gesamterlös aus dem Börsengang der Gruppe von rund 1,1 Milliarden USD (15,8 Billionen IDR) besteht aus einem Erlös von 954,7 Millionen USD (13,7 Billionen IDR) plus 146,3 Millionen USD (2,1 Billionen IDR) aus Aktien aus eigenem Bestand zum Zweck der Mehrzuteilung, was einer Marktkapitalisierung von rund 28 Milliarden USD (400,3 Billionen IDR) entspricht.

Der Börsengang von GoTo ist mit Blick auf die Gesamtsumme des beschafften Kapitals der drittgrößte in Asien und der fünftgrößte weltweit in diesem Jahr.1 Rund 300.000 Anleger haben sich beteiligt; das ist die höchste Zahl, die jemals an einem Börsengang an der IDX teilgenommen hat.

Dieser Börsengang sollte einer der inklusivsten überhaupt werden und dazu hat GoTo das Gotong Royong Share Program eingeführt. Das Unternehmen hat seinen Fahrern mehr als 20 Millionen US-Dollar2 zugeteilt und mit dem GoTo Future Fund einen Stiftungsfonds gegründet, dessen Ziel die Unterstützung von Initiativen und Lösungen ist, die das Leben der am gesamten GoTo-Ökosystem Beteiligten verbessern soll. Treue Händler und Verbraucher in Indonesien hatten die Möglichkeit, vom Börsengang zu profitieren, indem ihnen bevorzugt eine feste Anzahl von GoTo-Aktien zugeteilt wurde, die sie bestellen konnten. Überdies wurden gemäß dem Programm alle Vollzeitbeschäftigten zu Teilnehmern am Long-Term Incentive Plan der Gruppe.

Andre Soelistyo, CEO der GoTo Group, sagte: "Heute begeben wir uns auf einen neuen Weg als börsennotiertes Unternehmen. Mithilfe der Notierung an der indonesischen Börse wird es uns besser gelingen, unser Ziel zu verfolgen und unsere Kunden besser zu bedienen. Trotz der globalen Marktvolatilität war das Investoreninteresse groß, ein Zeichen der rasch zunehmenden Nachfrage in Südostasien nach unseren On-Demand-, E-Commerce- und Finanztechnologiedienstleistungen und des Vertrauens in die Position von GoTo als größtes digitales Ökosystem in Indonesien.

Die Menschen, die unermüdlich daran gearbeitet haben, unsere Unternehmen mit Leben zu erfüllen, verdienen letztendlich die größte Anerkennung für den heutigen Meilenstein. Unser Erfolg ist voll und ganz unseren Fahrern, Händlern, Verbrauchern und Mitarbeitern zuzurechnen und daher wollten wir in erster Linie sicherstellen, dass sie über das Gotong Royong Share Program, eines der derzeit inklusivsten Aktienbeteiligungsprogramme der Welt, von unserem Börsengang profitieren können. Bei vereinter Zusammenarbeit all dieser Gruppen sind wir mit Blick auf unser Ziel, den Fortschritt in Indonesien und Südostasien voranzubringen, wirklich nicht mehr aufzuhalten.

Unser Dank gilt auch der indonesischen Regierung, der OJK und IDX für ihre Unterstützung im Verlauf des Börsengangs und ihren kontinuierlichen Einsatz für das Wachstum der digitalen Wirtschaft Indonesiens. Gemeinsam können wir zur Unterstützung der digitalen Transformation Indonesiens beitragen, indem wir die Technologie zum allseitigen Vorteil einsetzen."

An der Börsenlisting-Zeremonie und der Übergabe der entsprechenden Urkunde heute an der indonesischen Börse in Jakarta nahmen der koordinierende Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto, der Vorsitzende des Board of Commissioners der OJK, Wimboh Santoso, und der President Director der IDX, Inarno Djajadi, teil.

Die Börsennotierung der GoTo Group stellt als erstes, gemäß den neuen Bestimmungen der OJK für Aktien mit Mehrstimmrechten durchgeführtes Listing einen historischen Moment für das Unternehmen und die IDX dar. Die von dem Unternehmen insgesamt angebotenen 46,7 Milliarden Aktien der Series-A-Runde bestanden aus neu ausgegebenen und eigenen Aktien (zum Zweck der Mehrzuteilung) zu einem Angebotspreis von 338 IDR, was einer geschätzten Marktkapitalisierung von rund 28 Milliarden USD (400,3 Billionen IDR) bei der Zulassung entspricht.

Eine langfristige Wachstumsstrategie

Die GoTo Group plant, die Erlöse aus dem Börsengang nach Abzug der Emissionskosten als Betriebskapital zu verwenden, um ihre Wachstumsstrategie zu unterstützen, die auf folgenden vier Säulen beruht:

Förderung von Kundenwachstum und -engagement durch gegenseitige Unterstützungund Steigerung der Nutzung unter Verbrauchern, Händlern und Fahrern Verbesserung der hyperlokalen Verfahren und Infrastruktur, um den Verbrauchern mehr Komfort in ihrem digitalen Alltag zu bieten Stärkung von Ökosystemsynergien mit verbesserten Treue- und Prämienprogrammen, kompletteren Finanzdienstleistungsangeboten und der Weiterentwicklung von Händler-Mehrwertdiensten Investitionen in wachstumsstarke Bereiche, einschließlich einer stärkeren demografischen Expansion in Indonesien, Singapur und Vietnam, gezielter strategischer Investitionen, Investitionen in Technologie und Infrastruktur sowie eines Umstiegs auf Elektrofahrzeuge

Als Marktführer in jedem ihrer Geschäftsbereiche in Indonesien ist die GoTo Group durch die Stärkung der Synergien und Netzwerkeffekte innerhalb ihres Ökosystems für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Die GoTo Group hat bereits Folgendes erzielt:

Pro-forma 3 -Bruttotransaktionswert (GTV) von 414,2 Billionen IDR (28,8 Milliarden USD) in den 12 Monaten zum 30. September 2021

-Bruttotransaktionswert (GTV) von 414,2 Billionen IDR (28,8 Milliarden USD) in den 12 Monaten zum 30. September 2021 Pro-forma-Bruttoeinnahmen von 15,1 Billionen IDR (1 Milliarde USD) in den 12 Monaten zum 30. September 2021

Pro-forma-Bestellungen von rund 2 Milliarden in den 12 Monaten zum 30. September 2021

Mehr als 55 Millionen jährliche Transaktionsnutzer (ATU) auf Pro-forma-Basis zum 30. September 2021

Über 2,5 Millionen registrierte Fahrer zum 30. September 2021

Mehr als 14 Millionen registrierte Händler zum 30. September 2021

Mit einem BIP von mehr als 1 Billion USD und einer Bevölkerung von 274 Millionen Menschen ist Indonesien die größte Volkswirtschaft Südostasiens und die viertgrößte der Welt. Indonesien und Südostasien haben eine junge und sehr technikaffine Bevölkerung, deren wachsende Kaufkraft das Wachstum der digitalen Wirtschaft in der Region voranbringt.

Die wachsende Nachfrage nach Dienstleistungen im gesamten Ökosystem der GoTo Group hat, befeuert durch den Digitalisierungsschub unter den Verbrauchern Südostasiens, die starke finanzielle Leistung der Gruppe in den letzten Jahren untermauert. Der Pro-forma-GTV der GoTo Group wuchs zwischen 2018 und 2020 mit einer CAGR von 46 und zwischen dem dritten Quartal 2020 und dem dritten Quartal 2021 um 62 im Jahresvergleich. Zwischen dem Geschäftsjahr 2018 und dem Geschäftsjahr 2020 stieg der Pro-forma-Bruttoumsatz mit einer CAGR von 56 und zwischen dem dritten Quartal 2020 und dem dritten Quartal 2021 stieg er um 55 im Jahresvergleich.

PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas und PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk waren als Joint Lead Underwriters für den Börsengang tätig.

Hinweise für Redaktionen:

https://www.gotocompany.com/investor-relations/prospectus

Weitere Informationen über GoTo und den Börsengang finden Sie im Wertpapierprospekt unter gotocompany.com.

Definition von Pro-forma: Die Pro-Forma-Informationen zu GTV, Bestellungen, ATU und Bruttoumsatz wurden auf Grundlage der Annahme erstellt, dass Tokopedia seit dem 1. Januar 2018 von GoTo konsolidiert wurde.

Umrechnungskurs: 14.350 IDR 1 USD

Über die GoTo Group:

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo Group) ist das größte digitale Ökosystem in Indonesien. GoTo möchte den "Fortschritt fördern" und dazu technologische Infrastrukturen und Lösungen anbieten, die allen Menschen die Teilhabe an und den Erfolg in der digitalen Wirtschaft ermöglichen. Das GoTo-Ökosystem besteht aus On-Demand-Diensten (Mobilität, Lebensmittellieferung und Logistik), E-Commerce (Marktplätze und offizielle Läden von Drittanbietern, Instant Commerce, interaktiver Handel und ländlicher Handel) und Finanztechnologie (Zahlungen, Finanzdienstleistungen und Technologielösungen für Händler) über die Plattformen Gojek, Tokopedia und GoTo Financial.

___________________________

1 Quelle: Bloomberg

2 Wert basierend auf Eröffnungskurs von 338 IDR pro Aktie

3 Pro-forma-Definition siehe Hinweise für Redaktionen

