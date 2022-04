Palladium ist ein wichtiger Rohstoff für die Autoindustrie. Und Russland ist hinter Südafrika der weltweit zweitgrößte Produzent dieses Rohstoffs. Mögliche Exportbeschränkungen hätten womöglich weitreichende Auswirkungen auf europäische Konsumenten, vor allem die Autoindustrie. Und was sehen wir jetzt? Der Preis für Palladium steigt seit Freitag am Terminmarkt deutlich an. Noch letzten Donnerstag auf Preisniveaus um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...