Köln (www.fondscheck.de) - Im März setzte sich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine fort, ohne dass es zu einer wesentlichen Veränderung der Gegebenheiten kam, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Ausgewogen Fonds (ISIN LU0313462318/ WKN A0MX7N).Das Marktumfeld sei recht turbulent gewesen, wobei Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges sowie die weiter in die Höhe schnellenden Inflationsraten im Fokus der Marktteilnehmer gestanden hätten. Die Aktienmärkte hätten bei hoher Volatilität eine regional unterschiedliche Entwicklung gezeigt. An den Rentenmärkten sei es im Zuge eines deutlichen Anstiegs des Kapitalmarktzinsniveaus zu ausgeprägten Kursrückgängen gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...