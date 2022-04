Bei der Auswertung von Daten der Supernova-Überreste von Cassiopeia A sind Astronomen aus den Niederlanden und den USA auf eine Unregelmäßigkeit gestoßen, die sie sich nicht so recht erklären können: Die Supernova explodiert in die falsche Richtung. Im Jahr 1680 hätten unsere Vorfahren auf der Erde die Explosion des Sterns Cassiopeia A am Himmel beobachten können, wenn die Supernova nicht von sogenannten Dunkelwolken, einer riesigen Ansammlung von Gas und Staub, verdeckt gewesen wäre. Die Überreste der Supernova im Sternbild Cassiopeia - über 11.000 Lichtjahre von der Erde entfernt - haben einen Durchmesser von gut zehn Lichtjahren und ...

