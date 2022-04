Mainz (ots) -ZDFkultur startet am Montag, 11. April 2022, den neuen Instagram-Kanal "Das ist also Kunst". Das Format ist für ein jüngeres Publikum zwischen 25 und 34 Jahren konzipiert und soll dazu anregen, sich auf unterhaltsame Art und Weise mit Klassikern der Malerei, Grafik oder Fotografie zu beschäftigen und auszutauschen - dabei sind alle Fragen zum Thema Kunst erlaubt und erwünscht: www.instagram.com/dasistalsokunst/"Das ist also Kunst" liefert anschaulich Hintergrundwissen und stellt darüber hinaus Verbindungen her zwischen Werken unterschiedlicher Epochen und aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen aus der Lebenswelt der Nutzerinnen und Nutzer. Waren Selbstbildnisse die ersten Selfies? Inwiefern liefern Gemälde aus vergangenen Jahrhunderten wichtige Anhaltspunkte für die heutige Klimaforschung? Welche Schönheitsideale waren im 16. Jahrhundert angesagt? Und welche Rolle nehmen People of Color in der Kunstgeschichte ein? Nicht elitäres Expertentum, sondern Einordnung, überraschende Perspektiven und Impulse für den Austausch in der Community stehen im Zentrum des Kanals.Die Inhalte bestehen zum einen aus grafischen Postings, zum anderen aus Beiträgen, die regelmäßig von drei jungen Creators beigesteuert werden. Am bekanntesten ist unter ihnen sicherlich Jette (@jette): Ob Maltechniken zum Nachahmen oder Ideen zur Gestaltung der eigenen Inneneinrichtung - die 24-Jährige orientiert sich in YouTube-Videos und Instagram-Reels häufig an verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, Stilen und Epochen. Auf individuelle und persönliche Weise verknüpft sie so Kunst und Alltag. Dominik (@dominik.artefex) vereint auf seinen Social-Media-Kanälen vielfältige Interessen mit Comedy. Er ist Hobbyhandwerker und ein Fan von Fotografie und Musik. Annalisa wiederum (@annatalogy) leistet als Tochter gehörloser Eltern Bildungsarbeit zum Thema Gebärdensprache. Sie engagiert sich für Inklusion und stößt damit wichtige Debatten an."Das ist also Kunst" will auch ermutigen, ins Museum zu gehen und Kunst nicht nur digital, sondern im Original zu erleben. Hierzu sind Kooperationen mit namhaften Ausstellungshäusern geplant. Der Kanal nutzt dazu das umfangreiche Partnernetzwerk von ZDFkultur, um gemeinsam Inhalte auf den Weg zu bringen. Langfristig soll "Das ist also Kunst" über Instagram hinaus ausgebaut werden, etwa durch eine Verknüpfung mit Inhalten aus der Mediathek.Ansprechpartnerin:Britta Schröder, schroeder.b@zdf.dePresse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturInstagram-Kanal "Das ist also Kunst": https://instagram.com/dasistalsokunst/ZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFkultur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105414/5194234