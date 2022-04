Im großen Stil eigene Aktien erwirbt seit Monaten die Beteiligungsgesellschaft Aurelius Equity Opportunities. Aus dem im vergangenen November aufgelegten Programm türmen sich die Käufe nun auf bereits knapp 17 Mio. Euro, womit das dafür maximal vorgesehene Budget von 30 Mio. Euro aber auch erst zu etwas mehr als 55 Prozent aufgebraucht ist. Damit nicht genug: ... The post Aurelius Equity Opportunities: Mit Tempo unterwegs appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...