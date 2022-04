DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges



Humanitäre Unterstützung für Ukraine GEA und Mitarbeitende spenden 250.000 EUR für Ukraine-Hilfe - GEA Mitarbeitende aus 42 Ländern beteiligen sich an Spendenaktion - Deutsches Rotes Kreuz setzt Geldspende gezielt für humanitäre Hilfe in der Ukraine ein - GEA Landesgesellschaften und Divisionen unterstützen weitere Aktionen Düsseldorf, 11. April 2022 - GEA und seine Mitarbeitende haben 250.000 EUR für die Opfer des Ukraine-Kriegs an das Deutsche Rote Kreuz gespendet. In einer globalen Spendenaktion haben GEA Beschäftigte aus 42 Ländern 125.000 EUR gesammelt. Diese Summe wurde von GEA verdoppelt. "Ein Krieg auf europäischem Boden in dieser Größenordnung war bis vor Kurzem unvorstellbar und wir verurteilen diesen aufs Schärfste. Die Bilder und Nachrichten, die wir täglich sehen und hören, sind erschütternd und unsere Gedanken sind bei allen Menschen, die von diesem Krieg betroffen sind," sagt GEA CEO Stefan Klebert. "Aus diesem Grund haben wir diese Spendenaktion gestartet. Meine Vorstandskollegen und ich sind überwältigt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit so großzügig gespendet haben. Damit unterstützen wir das Deutsche Rote Kreuz und seine freiwilligen Helfer bei der dringend notwendigen humanitären Hilfe für die Ukraine." An der Spendenaktion haben sich Landesgesellschaften aus vier Kontinenten beteiligt. Neben Deutschland, USA und Kanada, haben auch Beschäftigte aus kleineren Länderorganisationen wie Indonesien, Malaysien und Norwegen gespendet. "Für Ihre großzügige Spende zu Gunsten der Ukraine-Hilfen des Deutschen Roten Kreuzes möchten wir GEA und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausdrücklich danken. Sie setzen damit ein Zeichen für Solidarität und Mitmenschlichkeit," ergänzt Hans Schwarz, Präsident des DRK Landesverbandes Nordrhein e.V. "National und international setzt sich das Rote Kreuz für die Menschen aus der Ukraine ein, die in Not geraten sind. Mit Ihrer uneigennützigen Spende unterstützen Sie diese wertvolle humanitäre Arbeit. Dafür danken wir GEA und allen Beschäftigten, die sich mit einer Spende dafür eingesetzt haben, ausdrücklich."



Das Rote Kreuz unterstützt Geflüchtete umfangreich mit humanitärer Hilfe. So engagiert sich das DRK bundesweit bei der Aufnahme von Geflüchteten, der Versorgung, bei Beratungsangeboten und Orientierungshilfen. International arbeitet das Rote Kreuz eng mit dem Ukrainischen Roten Kreuz und der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung zusammen. Mit der GEA Spende werden dringend benötigte Medikamente, Lebensmittel, Hygieneartikel und Sachspenden wie Decken für die Menschen in der Ukraine besorgt und vor Ort verteilt. Neben dieser zentral organisierten Spendenaktion fanden noch weitere Hilfsaktionen in GEA Landesgesellschaften und Divisionen statt: - GEA Farm Technologies unterstützt ukrainische Landwirtschaftsbetriebe mit Hygiene-produkten, die zur täglichen Reinigung von Milchviehbetrieben benötigt werden. - GEA Polen unterstützt eine lokale Organisation, die ukrainische Flüchtlinge betreut. - GEA Niederlande arbeitet mit einem Partner zusammen, um Konserven für die Ukraine zu spenden. - GEA finanziert das Verpackungsmaterial sowie den Transport der Sachspenden an verschiedene Hilfsorganisationen, die Mitarbeitende am Standort Berlin gesammelt haben. Dieses Bild steht Ihnen für 90 Tage als Download zur Verfügung.



/ GEA CEO Stefan Klebert (rechts im Bild) überreicht den symbolischen Scheck an Hans Schwarz, Präsident des DRK Landesverbandes Nordrhein e.V. (links im Bild) [Bild: Deutsches Rotes Kreuz]



Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten

in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von mehr als 4,7 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktions-prozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO 2 -Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmenszwecks "Engineering for a better world". GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

