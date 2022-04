Stuttgart (www.fondscheck.de) - Dr. Heiko Bailer hat zum 1. April 2022 die neu geschaffene Position des Head ESG Investment & Research bei der LBBW Asset Management (LBBW AM) eingenommen, so LBBW Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...