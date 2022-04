Thales wurde von Globalgig, einem führenden globalen Konnektivitäts-Dienstleister, damit beauftragt, die weltweit erste intelligente IoT-Konnektivität dieser Art bereitzustellen, die eine Servicekontinuität von stationären und beweglichen Geräten garantieren soll.

Globalgig setzt auf Thales Adaptive Connect, um Remote-IoT-Geräten zu ermöglichen, automatisch ein lokales Mobilfunkabonnement herunterzuladen, wenn sie zum ersten Mal eingeschaltet werden oder sich bei einem Netzausfall erneut verbinden.

Die hohe Flexibilität der weit verbreiteten eSIM-basierten Lösungen ermöglicht eine schnellere und effizientere Einführung vielversprechender IoT-Anwendungsfälle wie der intelligenten Verbrauchsmessung.

Thales gibt eine neue Partnerschaft mit dem globalen Konnektivitäts-Dienstleister Globalgig für den weltweit ersten Einsatz von Thales Adaptive Connect bekannt, einer innovativen Lösung, die intelligente Verbindungen für umfangreiche IoT-Gerätebestände ermöglicht. Thales Adaptive Connect basiert auf der Technologie eSIM (embedded SIM), die es IoT-Geräten ermöglicht, sich zu verbinden und das am besten geeignete Abonnement zu nutzen, sobald sie im Feld eingeschaltet werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220411005065/de/

123ref Thales Adaptive Connect The only solution of its kind enabling massive IoT deployments (Photo: Thales)

Schätzungen zufolge werden bis 2025 weltweit eine Milliarde eSIM-fähiger IoT-Geräte im Einsatz sein. Anders als Verbraucherprodukte, werden IoT-Geräte zumeist an abgelegenen und unbeaufsichtigten Orten betrieben. Zur Unterstützung der erwarteten massiven Zunahme von IoT-Geräten hat sich Globalgig für die Konnektivitäts-Fernverwaltungslösung von Thales entschieden, um diesen globalen Bedarf zu decken.

Thales Adaptive Connect wurde speziell darauf ausgelegt, die im IoT-Sektor benötigte hohe Flexibilität bereitzustellen, und nutzt die integrierte eSIM- und Abonnement-Fernverwaltungs-Funktionen. Jedes Gerät, ob stationär oder in Bewegung, kann per Fernzugriff aktiviert werden, wodurch die Notwendigkeit entfällt, bereits in der Produktionslinie ein Mobilfunk-Abonnement einzurichten. Mit der neuen Lösung können Anbieter von globalen Konnektivitäts-Diensten wie Globalgig und Betreibergruppen eine sofortige und nahtlose Fernkonnektivität für IoT-Dienstleister anbieten, ohne dass dies Auswirkungen auf die Geräteherstellung und die Logistikabläufe hat.

Damit bietet Thales Adaptive Connect überzeugende Vorteile für Anbieter von IoT- und globalen Konnektivitäts-Diensten, die die Bereitstellung neuer wertvoller Dienste unterstützen, sowie für Gerätehersteller, da ein Gerät nun auf allen Märkten einsetzbar ist. Alle Beteiligten werden es viel einfacher haben, innovative und erschwingliche IoT-Anwendungsfälle für ihre Endnutzer und Kunden einzuführen dank der von Thales gewährleisteten Servicekontinuität.

Mark Castle, Chief Revenue Officer von Globalgig UK, kommentiert: "Thales Adaptive Connect ist die einzige Lösung dieser Art auf dem Markt. Sie passt perfekt zu unseren Anstrengungen für Innovation und Transformation und stellt eine noch nie dagewesene Möglichkeit dar, außergewöhnliche Konnektivitäts-Dienste für das gesamte IoT-Ökosystem anzubieten. Wir haben bereits mit mehreren Großkunden Verträge geschlossen."

Emmanuel Unguran, SVP Mobile Connectivity Solutions bei Thales, erklärt: "Der massive Einsatz des Internets der Dinge wird unzählige interessante Anwendungsfälle ermöglichen, die von intelligenten Verbrauchsmessgeräten bis hin zu Smart Cities reichen und die Qualität des täglichen Lebens nachhaltig verändern werden. Durch die Partnerschaft mit Globalgig für den erstmaligen Einsatz von Thales Adaptive Connect können wir den Prozess der Einrichtung, Verbindung und Unterstützung dieser IoT-Geräte erheblich rationalisieren. Ganz einfach: Mit Thales Adaptive Connect kommt die Zukunft schneller."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und "Deep-Tech"-Innovationen Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing investiert, um eine Zukunft zu gewährleisten, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden Unternehmen, Organisationen und Staaten in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 81.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2021 einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.

BESUCHEN SIE

Thales Group

Digital Identity Security

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220411005065/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

Thales, Media Relations

Digital Identity and Security

Vanessa Viala

+33 (0)6 07 34 00 34

vanessa.viala@thalesgroup.com