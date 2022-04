HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für Puma SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die anhaltenden Marktanteilsgewinne des Sportartikelherstellers dürften die Inflationsrisiken abmildern, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Puma scheine gut positioniert zu sein, um das schwierige Umfeld zu meistern, was sich in starken Erstquartalszahlen widerspiegeln sollte./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 08:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 08:02 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

PUMA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de