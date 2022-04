Die Varta-Aktie konnte sich aus einem Abwärtstrend befreien. Diese Veränderung der Ausgangslage führte zu Zuversicht unter den Anlegern und in der Folge zu einer Seitwärtsbewegung im Chartbild. Solch einer Phase zerrt häufig an den Nerven der Anleger. Martteilnehmer werden unruhig. Manche zweifeln dann an dem vorher geglückten Ausbruch. Die Käufer haben sich eine Chance erarbeitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...