Nachhaltige europäische Produktion der Luft/Wasser-Wärmepumpen erhöht sich 2022 um das Vierfache gegenüber 2019

Das Panasonic Werk in Pilsen, Tschechische Republik, hat vor 3 Jahren mit der Produktion von Luft/Wasser-Wärmepumpen begonnen und ist danach kontinuierlich gestiegen. Dies ist nicht zuletzt auf die von Jahr zu Jahr wachsende Nachfrage nach den Heizsystemen von Aquarea zurückzuführen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220408005396/de/

Panasonic is increasing its heat pump production for Europe (Photo: Business Wire)

Laut dem "The European Heat Pump Market and Statistics Report" (Der europäische Wärmepumpenmarkt und Statistik-Bericht), der Daten aus 21 europäischen Ländern enthält, stieg der Absatz von Wärmepumpen in Europa im Jahr 2020 um +7,4 und erreichte mit 1,62 Millionen verkauften Einheiten trotz der Pandemie einen neuen Absatzrekord. Auch am Standort Pilsen wurde seit der Aufnahme der Produktion von Wärmepumpen im Jahr 2018 die Kapazität stetig erhöht, um so dieser Nachfrage und der zukünftigen Wachstumsbeschleunigung in Europa gerecht zu werden.

Wärmepumpen tragen in der EU zu einer jährlichen Reduktion der CO2-Emissionen von 9,16 Millionen Tonnen bei, und nach Angaben der IEA könnten Wärmepumpen im Gebäude- und Industriesektor jährlich 1,8 Milliarden Tonnen CO2 einsparen. Enrique Vilamitjana, Managing Director von Panasonic HVAC Europe, sagt: "Die Wärmepumpentechnologie war bereits in den letzten Jahren in Europa sehr gefragt, doch jetzt erleben wir einen regelrechten Aufschwung. Europa ist eine Region, die sich des Klimawandels sehr bewusst ist und ein ausgeprägtes Interesse an der Sanierung und dem Bau umweltfreundlicher Häuser hat. Auf diese Weise werden unsere Heiz- und Kühlprodukte Verbrauchern und Anbietern auch weiterhin helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Zusammen mit unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung für HLK-Technik in Deutschland sind wir in der Lage, Wärmepumpen zu entwickeln und zu produzieren, die den wachsenden Anforderungen unserer europäischen Kunden entsprechen."

Über die Panasonic Group

Weitere Informationen über die Panasonic Group finden Sie unter: holdings.panasonic/global

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220408005396/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Panasonic Europe, Corporate Communications

Tanya Houston

tanya.houston@wildwoodpr.com