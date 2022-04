Die Wall Street wird am Montag mit Kursverlusten in den Tag starten. Den fallenden Ölpreisen zum Trotz - WTI verliert zeitweise bis zu 4 Prozent - rutschen vor Beginn der Präsenzbörse vor allem Technologietitel weiter ab. Der Future auf den Nasdaq büßt 1,2 Prozent an Wert ein, für die Standardwerte im Dow Jones geht es um 0,7 Prozent nach unten. Übergeordnet bleiben die geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken momentan die entscheidenden Impulsgeber im Markt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen ...

