Hamburg (ots) -Ein neues Quiz und eine neue Quiz-Moderatorin: NDR und hr starten am Ostermontag, 18. April, die Sendung "Stimmt's? Das Wahrheit oder Lüge Quiz" mit Evren Gezer. Sie präsentiert unglaubliche Fakten aus dem Netz, die drei prominente Kandidatinnen und Kandidaten auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen müssen: der selbsternannte King of Comedy Atze Schröder, die Comedian Meltem Kaptan (im Februar auf der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet) und Superbrain Wigald Boning. Das NDR Fernsehen und hr-fernsehen zeigen die ersten beiden Folgen am 18. April hintereinander ab 21.45 Uhr, die weiteren vier Folgen gibt es dann jeweils Mittwochabend. Unterstützt wird das Rateteam von einem weiteren prominenten Gast pro Folge: Jürgen Vogel, Michael Kessler, Marijke Amado, Kaya Yanar, Paul Panzer und Lisa Feller.Die Offenbacherin Evren Gezer, in Istanbul geboren, ist bekannt für ihre vielseitigen Radio-Moderationen für den Privatsender Hit Radio FFH. 2016 und 2019 war die studierte Publizistin für den Deutschen Radiopreis u. a. als beste Moderatorin nominiert. In "Stimmt's" moderiert sie nun zum ersten Mal eine TV-Sendung. Evren Gezer: "Dass ich für den NDR und HR dieses spannende und erfrischende Quiz-Sendung moderieren durfte, ist ein großes Geschenk. Die Show besticht vor allem durch ihr erstklassiges Rate-Team. Mit diesen großartigen Persönlichkeiten vor der Kamera zu stehen, war für mich eine große Freude. 'Stimmt's? Das Wahrheit oder Lüge Quiz' ist eine Bühne für verblüffende Geschichten aus dem Internet und zeigt, wie lustig es sein kann, herauszufinden, welche davon stimmen und welche nicht. Ich wünsche mir, dass die Menschen beim Zuschauen den Spaß spüren, den wir alle beim Dreh hatten, und die Sendungen in gleichem Maße genießen, wie wir das getan haben."In der ersten Folge beschäftigt sich das prominente Team etwa mit der Frage, ob die Schweizer tatsächlich Unterhosen in ihren Gärten vergraben oder ob zukünftig Basilikum und Tomaten in einer Unterwasserfarm im Mittelmeer geerntet werden. Zum Auftakt ist Schauspieler Jürgen Vogel als Gast dabei, in der zweiten Ausgabe Schauspieler, Komiker und Theaterregisseur Michael Kessler.Alle Folgen sind nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar. "Stimmt's?" ist eine Koproduktion des Norddeutschen Rundfunks zusammen mit dem Hessischen Rundfunk und Riverside Entertainment.