Die Aktie von AT&T (WKN: A0HL9Z) ist im vorbörslichen Handel um -23% eingebrochen. Der Telekom-Anbieter hat vor der Kurskorrektur gewarnt, die für Aktionäre jedoch keinen echten Verlust darstellt. Im Rahmen eines Spinoff-Deals werden die Anteilseigner in mehrerlei Hinsicht kompensiert. Bietet die Kursdelle auch eine veritable Einstiegschance? AT&T Inc. ist ein in Texas ansässiger Telekommunikationskonzern, der lange Zeit eine Monopolstellung in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...