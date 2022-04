The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.04.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2022



ISIN Name

US7821834048 Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro

US7785291078 Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications

US69343R1014 Aeroflot - Russian Airlines PJSC

US3133542015 Federal Grid Company of Unified Energy System PJSC

US3682872078 Gazprom PJSC

US0373763087 Mosenergo PJSC

US8766292051 Tatneft PJSC

XS1760804184 Belarus, Republik of...

XS1721463500 Gaz Capital S.A.

XS1521039054 Gaz Capital S.A.

XS2243631095 Gaz Finance PLC

XS2291819980 Gaz Finance PLC

XS0114288789 Russische Foederation

XS0088543193 Russische Foederation

XS2196334671 Gaz Finance PLC

XS0971721963 Russische Foederation

XS0971721450 Russische Foederation

RU000A0JTK38 Russische Foederation

XS1041815116 RZD Capital PLC

XS0906949523 Gaz Capital S.A.

XS0885736925 Gaz Capital S.A.

XS2243636219 Gaz Finance PLC

XS2243635757 Gaz Finance PLC

XS0997544860 GPN Capital S.A.

CH1100259816 RZD Capital PLC

CH0419041618 RZD Capital PLC

XS2010030919 ALROSA Finance S.A.

XS2120882183 Belarus, Republik of...

XS2120091991 Belarus, Republik of...

XS2010044548 Chelpipe Finance DAC

XS1904731129 Development Bank of the Republic of Belarus JSC

XS2157526315 Gaz Finance PLC

XS2124187571 Gaz Finance PLC

CH1120085688 Gaz Finance PLC

XS2363250833 Gaz Finance PLC

XS2408033210 Gaz Finance PLC

XS0767473852 Russische Foederation

RU000A0JU4L3 Russische Foederation

RU000A0JSMA2 Russische Foederation

XS2271376498 RZD Capital PLC

CH0522690715 RZD Capital PLC

XS1843437036 RZD Capital PLC

XS0316524130 Gaz Capital S.A.

XS0191754729 Gaz Capital S.A.

XS0830192711 GPN Capital S.A.

XS1843441731 ALROSA Finance S.A.

XS1634369224 Belarus, Republik of...

XS1634369067 Belarus, Republik of...

XS0805570354 Gaz Capital S.A.

XS2318748956 RZD Capital PLC

