Ein Energie-Embargo hätte dramatische Folgen für die Volkswirtschaft in Westeuropa, sagt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt bei Netfonds AG, bei w:o TV. Doch einem DAX-Konzern rechnet er Chancen als späteren Gewinner aus.

Zudem gebe es einen inflationären Schub für Lebensmittel in Westeuropa, der höher ausfallen werde, als wir uns das vorstellen würden. Versorgungsunsicherheiten in ärmeren Ländern wie Afrika würden gar zu sozialem Stress führen. "Wir brauchen Glyphosat, um die Versorgungssicherheit der Weltwirtschaft wiederherzustellen", sagt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt bei Netfonds AG.



Doch noch sind die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA nicht geklärt. Sollten die Gerichte das Herbizid als unbedenklich einstufen, könnte am Ende ein DAX-Konzern auf der Gewinnerseite stehen.



Video: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE000BAY0017,US48265W1080