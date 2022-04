Der Impact-Fonds von Triodos Invest Management setzt auf ein fokussiertes Aktienportfolio von 40 bis 50 Titeln insbesondere kleinerer Firmen, die innovativ oder am besten sogar disruptiv am nachhaltigen Fortschritt arbeiten.Zielunternehmen müssen nachhaltige Ziele aktiv befördernAnlagevehikel der Triodos Bank haben grundsätzlich nachhaltige Investitionen zum Ziel. Der Fokus des Fonds besteht in der Maximierung des positiven Impacts auf Basis des Artikel 9 der Offenlegungsverordnung der EU. Die Investmentstrategie setzt auf ein konzentriertes und fokussiertes Portfolio, was typischerweise für Investoren mit höherer Risikotoleranz geeignet ist. Der Fonds (LU0278272843) investiert dabei in Aktien von weltweit börsennotierten Unternehmen, die an innovativen und bahnbrechenden Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit beteiligt sind. Die Taxonomie sieht dabei Investitionen in folgende Sektoren vor: nachhaltige Ernährung & Landwirtschaft, nachhaltige Mobilität & Infrastruktur, erneuerbare Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, wohlhabende & gesunde Menschen, Innovation für Nachhaltigkeit sowie soziale Inklusion & Stärkung der Autonomie. Als besondere Fokus werden nachhaltige Energie (Klimaschutz), Umwelttechnologie (sauberer Planet) und Medizintechnologie (gesunde Menschen) betont.

