Epic Games treibt die Entwicklung eines eigenen Metaverse voran. Dazu hat das Unternehmen jetzt eine Finanzierungsrunde über zwei Milliarden Dollar abgeschlossen. Überzeugt werden konnten Sony und die Holding hinter der Lego-Gruppe. "Neue soziale Unterhaltung", "Verbindungen zwischen digitalen und physischen Welten" - die Pressemitteilung zum Abschluss einer Zwei-Milliarden-Finanzierung, die Epic Games am Montag herausgegeben hat, liest sich, als hätte Meta-Chef Mark Zuckerberg sie geschrieben. Epic will ins Metaverse. Dabei soll etwas ganz Besonderes entstehen. Epic-Chef Tim Sweeney kündigt an, "die Zukunft der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...