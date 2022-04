Bei Twitter (WKN: A1W6XZ) dreht sich derzeit alles um Elon Musk, der im großen Stil beim Kurznachrichtendienst eingestiegen ist (wir berichteten). Nun kommt allerdings die Nachricht, dass der Tech-Milliardär doch nicht in den Twitter-Vorstand einziehen wird. Sein Investment ist davon unberührt. Ein großer Verlust für den US-Konzern? Der US-Kurznachrichtendienst Twitter wurde 2006 in San Francisco, Kalifornien gegründet und gewann weltweit rasch an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...