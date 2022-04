Luzerner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement (KR) Luzern, 11. April 2022 - Die Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) vom 11. April 2022 genehmigte die Dividende von 12.50 Franken pro Namenaktie und stimmte allen weiteren Anträgen des Verwaltungsrates zu. Vizepräsident Josef Felder trat nach 14 Amtsjahren aus dem Verwaltungsrat aus. Alle acht Mitglieder des Verwaltungsrates, welche sich zur Wiederwahl gestellt hatten, wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Corona-bedingt fand die GV bereits zum dritten Mal ohne Aktionärspräsenz statt. Verwaltungsratspräsident Markus Hongler führte seine erste Generalversammlung am 11. April 2022 Corona-bedingt ohne Aktionärspräsenz in der statutarischen Minimalbesetzung durch. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übte das Stimm- und Wahlrecht von 6'508'778 Millionen Aktienstimmen (76.6 %) aus. Die entsprechenden Instruktionen hatten ihm 11'622 Aktionärinnen und Aktionäre (rund ein Drittel des Aktionariats) im Vorfeld der Generalversammlung erteilt. Generalversammlung genehmigt alle Anträge

Die Generalversammlung nahm alle Anträge des Verwaltungsrates an: Sie genehmigte den Jahresbericht 2021 sowie die Konzern- und Stammhausrechnung, erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Décharge und billigte deren Gesamtvergütungen. Die Generalversammlung stimmte auch der beantragten Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2021 zu und beschloss eine Dividende von 12.50 Franken pro Namenaktie. Die Auszahlung an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer am 20. April 2022. Wiederum über 80 Millionen Franken für den Kanton Luzern

Mit der verabschiedeten Gewinnverwendung erhält der Hauptaktionär Kanton Luzern mit seiner Beteiligung von 61.5 % an der LUKB total 65.3 Millionen Franken an Dividenden. Zusammen mit der nach einer fixen Formel berechneten Abgeltung der Staatsgarantie von 9.3 Millionen Franken und den Kantonssteuern von 8.0 Millionen Franken zahlt die LUKB dem Kanton Luzern für das Geschäftsjahr 2021 insgesamt deutlich über 80 Millionen Franken aus. In diesem Betrag noch nicht berücksichtigt sind der Kantonsanteil der Bundessteuern und die übrigen Steuern, welche die Bank als privatrechtliche Aktiengesellschaft auch auf Bundes- und Gemeindeebene entrichtet. Personelle Veränderung im Verwaltungsrat

Wie bereits im Dezember 2020 angekündigt, stellte sich Vizepräsident Josef Felder an der GV 2022 nicht mehr zur Wiederwahl. Ein Jahr vor Erreichen der statutarisch möglichen Amtszeit von 15 Jahren trat er aus dem Aufsichtsgremium der LUKB aus. Die bisherigen acht Mitglieder des Verwaltungsrates wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Der Frauenanteil im LUKB-Verwaltungsrat beträgt nach der GV 2022 25 %. Zusatzinformationen Terminvorschau

Die nächste ordentliche Generalversammlung der LUKB findet am Montag, 17. April 2023, in Luzern statt. Bildlegenden

Bild 1 (jpg): Markus Hongler führte durch seine erste LUKB-GV als Verwaltungsratspräsident. Die ordentliche Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank vom 11. April 2022 fand in der statutarischen Minimalbesetzung ohne Aktionärspräsenz statt. Bild 2 (jpg): Verwaltungsratspräsident Markus Hongler (links) verabschiedete Vizepräsident Josef Felder, der nach 14 Amtsjahren aus dem Aufsichtsgremium der LUKB austrat. Kontaktperson

Die 1850 gegründete Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) ist mit rund 1'250 Mitarbeitenden die führende Bank im Kanton Luzern. Sie betreibt insgesamt 24 Geschäftsstellen und gehört zu den grössten Schweizer Kantonalbanken. Zu ihren Kerngeschäftsfeldern gehören die Immobilien- und Unternehmensfinanzierung, die Vorsorge sowie die Vermögensberatung und -verwaltung. Kundennähe und Leistungsstärke zeichnen die LUKB aus und machen sie für Kunden, Mitarbeitende, Aktionäre und die Region zur Bank erster Wahl. Zum Konzern LUKB gehören die LUKB Expert Fondsleitung AG, die LUKB Wachstumskapital AG und die Gewerbe Finanz Luzern AG. Die LUKB ist seit 2001 als Aktiengesellschaft ausgestaltet, ihre Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. 38.5 % des Aktienkapitals sind breit im Publikum gestreut, 61.5 % befinden sich im Besitz des Kantons Luzern. Die LUKB verfügt über Staatsgarantie und ein langfristiges Rating AA von Standard & Poor's (kurzfristiges Rating A-1+).

