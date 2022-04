Der chinesische E-Autobauer setzt die Produktion in seinem Werk in Hefei aus. Einige chinesische Partner in der Lieferkette haben die Produktion wegen des Covid-Ausbruchs eingestellt und noch nicht wieder aufgenommen.



Das TESLA-Werk in Shanghai, das FAW-VOLKSWAGEN-Werk in Changchun und das SAIC-VOLKSWAGEN-Werk in Shanghai haben ihre Produktion ebenfalls vorübergehend eingestellt. Ein Datum für die Wiederaufnahme ist nicht bekannt.



Nach Rekordauslieferungen im ersten Quartal mit gut 37 % Absatzplus ist das ein herber Rückschlag. In diesem Umfeld wird sich die Aktie nicht aus dem Abwärtstrend lösen. Zudem zieht der Wert sämtliche Vertreter aus dem Sektor mit nach unten. Kein Investment.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

NIO INC ADR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de